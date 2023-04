Elezioni 2023: Tius eletto sindaco di Zoppola

Udine, 3 apr - Antonello Tius, appoggiato dalle liste Un Comune per tutti con Antonello Tius e Lista Cardente - Zoppola, è stato eletto sindaco del Comune di Zoppola con 2.129 voti, pari al 57,34 per cento delle schede valide.



Ha inoltre ottenuto voti Ernesto Zanet, sostenuto dalla lista Zanet sindaco, con 1.584 voti pari al 42,66 per cento.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/).



