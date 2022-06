Elezioni: a Codroipo ballottaggio tra Nardini e Mauro

Trieste, 13 giu - Guido Nardini, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Polo Civico, e Gianluca Mauro, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Lega e Codroipo al centro, accedono al ballottaggio per l'elezione a sindaco di Codroipo.Nardini ha ottenuto 3.488 voti, pari al 49,32 per cento dei voti validi; Mauro ha ottenuto 2.992 voti, pari al 42,31 per cento dei voti validi.Ha inoltre ottenuto voti Graziano Ganzit (Ganzit per Codroipo), con l'8,37 per cento dei voti (592).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/PPH/ma