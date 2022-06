Elezioni: a Gorizia ballottaggio tra Ziberna e Fasiolo

Trieste, 13 giu - Rodolfo Ziberna, appoggiato dalle liste Lega, Noi con l'Italia, Lista Ziberna, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e Laura Fasiolo, sostenuta dalle liste Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico/Demokratska stranka e Noi mi noaltris Go!, accedono al ballottaggio per l'elezione a sindaco di Gorizia.Ziberna ha ottenuto 6.229 voti, pari al 41,88 per cento dei voti validi; Fasiolo ha ottenuto 4.562 voti, pari al 30,67 per cento dei voti validi.Hanno inoltre ottenuto voti:- Pierpaolo Martina (Martina sindaco), con il 10,40 per cento dei voti (1.547)- Franco Zotti (Zotti contro tutti), con il 6,34 per cento dei voti (943)- Antonio Devetag (Gorizia 3.0 per Devetag sindaco e Azione con Calenda), con il 4,73 per cento dei voti (704)- Serenella Ferrari (La gente per Gorizia e la Voce libera), con il 3,56 per cento dei voti (529)- Mario De Marco (De Marco per Gorizia), con il 2,43 per cento dei voti (361)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/PPH/ma