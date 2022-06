Elezioni: ad Azzano Decimo ballottaggio tra Piccini e Guin

Pordenone, 13 giu - Massimo Piccini, appoggiato dalle liste Azzano 33082 e Fratelli d'Italia-Piccini sindaco ed Enrico Guin, sostenuto dalle liste Partito democratico e Lista civica Azzano, accedono al ballottaggio per l'elezione a sindaco di Azzano Decimo.Massimo Piccini ha ottenuto 2.389 voti, pari al 31,39 per cento dei voti validi; Enrico Guin ha ottenuto 2.183 voti, pari al 28,68 per cento dei voti validi.Hanno inoltre ottenuto voti:- Angelo Franco Bortolus (Lega Fvg Salvini Bortolus sindaco, Lista Bortolus - Progetto Fvg, Libertà per Azzano - Forza Italia Bortolus sindaco), con il 25,59 per cento dei voti (1.948);- Paolo Panontin (Azzano civica - Panontin sindaco), con il 14,33 per cento dei voti (1.091).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/AL/ma