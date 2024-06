Elezioni amministrative 2024: affluenza alle 12

Trieste, 9 giu - L'affluenza alle ore 12 di domenica 9 giugno per le elezioni ammnistrative in Friuli Venezia Giulia (114 Comuni al voto) è del 30,88 per cento.I dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (elezioni.regione.fvg.it). ARC/GG