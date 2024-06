Elezioni amministrative 2024: affluenza alle 23

Trieste, 10 giu - L'affluenza definitiva alle 23 di domenica 9 giugno, orario di chiusura dei seggi, per le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia (114 Comuni al voto) è del 56 per cento.Al momento non sono ancora pervenuti i dati di 3 sezioni elettorali, ma ciò non altera in maniera significativa la percentuale d'affluenza.I dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (elezioni.regione.fvg.it).ARC/MA