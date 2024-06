Elezioni amministrative 2024: seggi regolarmente ricostituiti in Fvg

Trieste, 8 giu - I 370 seggi elettorali dei 114 Comuni del Friuli Venezia Giulia, nei quali si vota oggi e domenica per le elezioni amministrative sono stati regolarmente ricostituiti oggi alle ore 15.00. Lo comunica il Servizio Elettorale della Regione.I seggi saranno aperti oggi, sabato 8 giugno, dalle ore 15.00 alle 23.00 e domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00.Negli stessi orari di apertura dei seggi saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. ARC/GG