Elezioni amministrative 2024: seggi regolarmente ricostituiti in Fvg

Trieste, 8 giu - I 370 seggi elettorali dei 114 Comuni del Friuli Venezia Giulia, nei quali si vota nella giornata odierna per le elezioni amministrative sono stati regolarmente ricostituiti oggi alle ore 7.00. Lo comunica il Servizio Elettorale della Regione.I seggi saranno aperti oggi, domenica 9 giugno, dalle 7.00 alle 23.00.Nell'orario di apertura dei seggi sono aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. ARC/MA