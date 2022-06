Elezioni amministrative: ballottaggi, in Fvg alle 23 affluenza al 43%

Pordenone, 26 giu - Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale finale di affluenza al voto rilevata alle ore 23 per il turno di ballottaggio nei tre Comuni (Gorizia, Azzano Decimo e Codroipo) chiamati al rinnovo dell'amministrazione comunale. Il valore è pari al 43% per cento (25.294 votanti su 58.828 elettori).Nello specifico, alle 23 l'affluenza finale per il Comune di Gorizia è stata pari al 41,59% (12.513 votanti, di cui 6056 maschi e 6457 femmine, su 30.087 elettori), mentre quella a Codroipo del 42,21% (6.176 votanti, di cui 3100 maschi e 3076 femmine, su 14.632 elettori). Infine ad Azzano Decimo l'affluenza finale alle urne rilevata alle 23 è stata del 46,81% (6.605 votanti, di cui 3310 maschi e 3295 femmine, su 14.109 elettori).Alle votazioni del 12 giugno l'affluenza finale complessiva era stata del 50,8%; nei 3 Comuni interessati oggi al ballottaggio l'affluenza al 12 giugno era stata la seguente; Gorizia 51,1%, Codroipo 49,9%, Azzano Decimo 55,4%. ARC/AL