Elezioni amministrative: seggi regolarmente costituiti in Fvg

Sono 33 in regione i Comuni che vanno al voto



Trieste, 11 giu - Tutti i seggi elettorali dei 33 Comuni del Friuli Venezia Giulia i cui cittadini sono chiamati al voto per le elezioni amministrative (rinnovo Consiglio comunale e sindaco) si sono regolarmente costituiti nel pomeriggio di oggi, così come comunica il servizio Elettorale della Regione.



Si potrà votare solo nella giornata di domani, domenica 12 giugno (dalle 7 alle 23). Nei quattro Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (Gorizia, Monfalcone, Azzano Decimo e Codroipo), nel caso in cui nessun candidato a sindaco raggiunga il 50 per cento più uno dei voti, si dovrà ricorrere al turno di ballottaggio.



Le operazioni di scrutinio delle elezioni amministrative, a causa della concomitanza con i 5 referendum abrogativi sulla Giustizia, si svolgeranno a partire dalle ore 14 di lunedì 13 giugno. ARC/GG