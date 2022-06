Elezioni: Baiutti confermato sindaco di Tricesimo

Trieste, 13 giu - Giorgio Baiutti, appoggiato dalle liste Insieme per Tricesimo Baiutti sindaco e Innova Tricesimo con Baiutti sindaco, è stato confermato sindaco del Comune di Tricesimo con 2.310 voti, pari al 73,61 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Andrea Mansutti (Idea in Comune - Mansutti sindaco), con il 22,15 per cento dei voti (695)- Sergio Bertossio (Blocco civico Tricesimo solidale), con il 4,24 per cento dei voti (133).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/SSA/ma