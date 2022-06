Elezioni: Benvenuto eletto sindaco di Ronchi dei Legionari

Udine, 13 giu - Mauro Benvenuto, appoggiato dalle liste Partito Democratico, Ronchi Domani Benvenuto Sindaco, Ronchi al centro Benvenuto Sindaco, è stato eletto sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari con 1.533 voti, pari al 30,67 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Vincenzo Borgia (Lista Civica Borgia, Noi con l'Italia Borgia Sindaco, Lega Fvg per Salvini Premier e Fratelli d'Italia per Borgia Sindaco, Progetto Fvg Borgia Sindaco), con il 27,39 per cento dei voti (1.369)- Livio Vecchiet (Lista Civica Insieme per Ronchi, Idee in comune), con il 15,27 per cento dei voti (763)- Sara Bragato (Obiettivo Giovani Ronchi dei Legionari, Lista Ronchi 2030, La Sinistra Ronchi Bene Comune), con il 13,73 per cento dei voti (686)- Massimo Di Bert (Vermegliano Domani Di Bert Sindaco, Nuova Era Di Bert Sindaco Ronchi dei Legionari), con il 12,95 per cento dei voti (647).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/PT/ma