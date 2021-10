Elezioni: Bignolin eletto sindaco di S. Pier d'Isonzo

Pordenone, 4 ott - Claudio Bignolin, appoggiato da Insieme per San Piero e San Piero idee in comune è stato eletto sindaco di S. Pier d'Isonzo con 560 voti, pari al 47,74 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Riccardo Zandomeni (Cuore comune - Zandomeni sindaco, Sampierini liberi e forti - Zandomeni sindaco) con il 39,3 per cento dei voti (461)



- Enrico Gherghetta (Partito democratico) con il 12,96 per cento dei voti (152)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/AL/pph