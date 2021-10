Elezioni: Calligaris eletto sindaco di Romans d'Isonzo

Pordenone, 4 ott - Michele Calligaris, appoggiato da Uniti per Romans Versa e Fratta, è stato eletto sindaco di Romans d'Isonzo con 944 voti, pari al 49,12 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Stefano Careddu (Identità e progresso, Insieme), con il 38,81 per cento dei voti (746)



- Francesco Luigi Albasini (Albasini sindaco per Romans d'Isonzo) con il 8,38 per cento dei voti (161). Giacomo Cavalli (Ancora Italia per la sovranità democratica), con il 3,69 per cento dei voti (71)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/).