Elezioni comunali 2023: Antonio Del Fiol eletto sindaco di Polcenigo

Udine, 3 apr - Antonio Del Fiol, appoggiato dalle liste Viva Polcenigo il valore dell'esperienza, Insieme per Polcenigo e Polcenigo per tutti movimento civico, è stato eletto sindaco del Comune di Polcenigo con 1.285 voti, pari all'83,12 per cento delle schede valide.



Ha inoltre ottenuto voti Marco Perut sostenuto dalla lista Polcenigo futura il borgo e le frazioni con 261 voti pari al 16,88 per cento.



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/LP/pph