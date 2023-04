Elezioni comunali 2023: Carlo Spagnol confermato sindaco Sacile

Udine, 3 apr - Carlo Spagnol, appoggiato dalle liste Spagnol sindaco Lega e Civica Sacile, Fratelli d'Italia, Spagnol Sindaco Viva Sacile e Forza Italia, è stato confermato sindaco del Comune di Sacile al primo turno.



Spagnol ha ottenuto 6.235 voti, pari al 70,85 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti Patrizia Del Col (Partito Democratico) con 1.332 voti (15,14 per cento), Anna Piemontese (Laboratorio 33077 Codice attivazione popolare) con 683 voti (7,76 per cento), Giampaolo Grolla (Polo liberale riformista Grolla per Sacile) con 319 voti (3,63 per cento), Mario Modolo (Libera Sacile Mario Modolo sindaco) con 231 voti (2,63 per cento).



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/LP/pph