Elezioni comunali: Ezio Clocchiatti eletto sindaco S. Lorenzo isontino

Pordenone, 10 giu - Ezio Clocchiatti, appoggiato dalla lista "Insieme", è stato eletto sindaco del Comune di San Lorenzo Isontino con 506 voti, pari al 59,81 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Feliciano Medeot della lista "Comunità in comune" (340 voti pari al 40,19 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/AL/ma