Elezioni comunali: Franco Menegon eletto sindaco di Enemonzo

Udine, 10 giu - Franco Menegon, appoggiato dalla lista "Uniti per la comunità", è stato eletto sindaco del Comune di Enemonzo con 391 voti, pari al 53,56 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti:- Mario Piovesan della lista "La tradizione guardando al futuro" (339 voti pari al 46,44 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (elezioni.regione.fvg.it). ARC/PT/ma