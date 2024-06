Elezioni comunali: Giuseppe Corbatto eletto sindaco di Grado

Udine, 10 giu - Giuseppe Corbatto, appoggiato dalle liste "Grado Democratica. Corbatto Sindaco", "Corbatto Sindaco" e "Grado Futura. Corbatto Sindaco", è stato eletto sindaco del Comune di Grado con 2197 voti, pari al 50,14 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Roberto Marin delle liste "Forza Italia Berlusconi. Partito Popolare Europeo. Marin Sindaco", "Marin Sindaco. Lista Civica", "Lega Salvini Premier" (1500 voti pari al 34,23 per cento);- Giovanni Battista Bredeon delle liste "Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni", "Coraggio Italia" e "Uniti per Grado" (685 voti pari al 15,63 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (elezioni.regione.fvg.it). ARC/PT/ma