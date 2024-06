Elezioni comunali: Marco Sartini eletto sindaco di Porcia

Udine, 10 giu - Marco Sartini, appoggiato dalle liste "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni", "Lega Sartini Sindaco", "Lista Civica per Porcia" e "Forza Italia Berlusconi - Partito Popolare Europeo" è stato eletto sindaco del Comune di Porcia con 4398 voti, pari al 58,85 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti:- Mario Bianchini delle liste "Partito Democratico", "Porcia Bene Comune - Civica Fvg" e "La Risorgiva" (3075 voti pari al 41,15 per cento)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/SSA/ma