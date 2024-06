Elezioni comunali: Martina Gallizia eletta sindaco di Moggio Udinese

Udine, 10 giu - Martina Gallizia, appoggiata dalla lista "Lista Civica Insieme per Moggio - Mueç - Martina Gallizia Sindaco", è stata eletta sindaco del Comune di Moggio Udinese con 568 voti, pari al 62,21 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti:- Annalisa Di Lenardo della lista "Îr Vuê e Doman Par Mueç" (345 voti pari al 37,79 per cento)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/SSA/ma