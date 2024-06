Elezioni comunali: Monica Hrovatin eletta sindaco di Sgonico/Zgonik

Trieste, 10 giu - Monica Hrovatin, appoggiata dalla lista "Skupaj - Insieme", è stata eletta sindaco del Comune di Sgonico/Zgonik con 740 voti, pari al 64,4 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Mirko Sardoc delle liste "Alleanza Verdi e Sinistra" e "Združena ekipa za Zgonik - Squadra comune per Sgonico" (290 voti pari al 25,24 per cento)- Chiara Puntar della lista "Centrodestra per Sgonico" (119 voti pari al 10,36 per cento)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/TOF/ma