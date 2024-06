Elezioni comunali: Ornella Baiutti eletta sindaco di Cassacco

Pordenone, 10 giu - Ornella Baiutti, sostenuta dalla lista "Insieme per Cassacco", è stata eletta sindaco di Cassacco. Essendo l'unico candidato, avendo superato il quorum del 40 per cento dei votanti e ottenuto inoltre un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti, Baiutti è stata eletta con 1.152 voti (pari al 100 per cento dei voti validi). I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla tornata elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/LIS/ma