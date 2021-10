Trieste, 4 ott - Elisa Giulia De Sabbata, appoggiata da Majano Attiva, Impegno per Majano - Par Maian, è stata eletta sindaco del Comune di Majano con 1.732 voti, pari al 82,09 per cento delle schede valide.



Ha inoltre ottenuto voti:



- Patrick Pierre Bortolotti (Destra Unita) con il 17,91 per cento dei voti (378)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it) ARC/MA/pph