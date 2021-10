Elezioni: Del Frate sindaco di San Giorgio di Nogaro

San Giorgio di Nogaro, 4 ott - Pietro Del Frate, appoggiato da Ricostruiamo San Giorgio democratica ecologista progressista e Città futura - San Giorgio di Nogaro - Lista Bonetto, è stato eletto sindaco di San Giorgio di Nogaro con 1479 voti, pari al 45,48 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Roberta Sartori (Roberta Sartori sindaca), con il 31,24 per cento dei voti (1016) - Massimo Vocchini (Massimo Vocchini sindaco) con il 23,28 per cento dei voti (757)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione https://elezioni.regione.fvg.it/ ARC/AL/pph