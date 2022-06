Elezioni: Felcaro confermato sindaco di Cormons

Trieste, 13 giu - Roberto Felcaro, appoggiato dalle liste Direzione Cormons e Start Cormons, è stato confermato sindaco del Comune di Cormons con 2.220 voti, pari al 60,26 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti Elena Gasparin (Uniti per Cormons, Nuova Cormons, Elena Gasparin sindaco e Progetto per Cormons) con il 39,74 per cento dei voti (1.464).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/PPH/ma