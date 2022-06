Elezioni: Furlan eletta sindaco di Pocenia

Udine, 13 giu - Debora Furlan, appoggiata dalle liste Insieme per la Rinascita, Energia Giovani, è stata eletta sindaco del Comune di Pocenia con 615 voti, pari al 50,74 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti Irene Betto(Primavera Giovani, Rinnovare per Crescere Pocenia Torsa Paradiso Roveredo), con il 49,26 per cento dei voti (597).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/PT/ma