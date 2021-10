Elezioni: Kovatsch sindaco di Grado

Trieste, 4 ott - Claudio Kovatsch, appoggiato da Progetto Fvg - Udc Italia, Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, Kovatsch Sindaco, Lega Salvini Fvg, Forza Italia - Grado, è stato eletto sindaco del Comune di Grado con 2.268 voti, pari al 54,62 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Dario Raugna (Opengrado, Lista civica Liber@, Partito Democratico) con il 37,72 per cento dei voti (1.566)



- Maurizio Delbello (Amo Grado Delbello Sindaco) con il 7,66 per cento dei voti (318)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it) ARC/MA/pph