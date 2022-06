Elezioni: Laura Giorgi eletta sindaco di Lignano Sabbiadoro

Trieste, 13 giu - Laura Giorgi, appoggiata dalle liste G3nerazioni per Laura Giorgi, Forza Italia, Lega, Forza Lignano e Fratelli d'Italia, è stata eletta sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro con 1.407 voti, pari al 41,66 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Alessandro Marosa (Marosa sindaco pensieri liberi, Civicamente, Giovane Lignano e Comunità Lignano-Lignano vola) con il 41,07 per cento dei voti (1.387)- Maria Cristina Clementi (Obiettivo Lignano e Vivi Lignano), con il 9,33 per cento dei voti (315)- Alessandro Santin (Lignano crescita e sviluppo Santin sindaco), con il 7,94 per cento dei voti (268)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/PPH/ma