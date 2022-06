Elezioni: Paolo Tassan-Zanin eletto sindaco di Aviano

Pordenone, 13 giu - Paolo Tassan-Zanin, appoggiato dalle liste Facciamo futuro sindaco Paolo Tassan Zanin e Aviano merita di più Paolo Tassan Zanin Sindaco, è stato eletto sindaco del Comune di Aviano con 1.385 voti, pari al 34,85 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Ilario De Marco Zompit (Lega Fvg per Salvini premier, De Marco Sindaco Fratelli d'Italia, Per Aviano, Prima Aviano prima), con il 32,41 per cento dei voti (1.288);- Angela Tassan-Mangina (Aviano al centro, Il bene comune per Aviano, Partito Democratico), con il 29,14 per cento dei voti (1.158);- Giacinto Cimolai (Città Futura per Aviano), con il 3,6 per cento dei voti (143).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/AL/ma