Elezioni: Pegolo confermato sindaco di Fontanafredda

Trieste, 13 giu - Michele Pegolo, appoggiato dalle liste Pegolo le persone al centro delle scelte, Pegolo sindaco Fratelli d'Italia, Lega-Forza Italia e Progetto Fvg, è stato confermato sindaco del Comune di Fontanafredda con 4.057 voti, pari all'80,75 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Paolo Bertossi (Cittadini, Idee in Comune), con il 9,89 per cento dei voti (497)- Adriana Del Tedesco (Partito Democratico), con il 9,36 per cento dei voti (470)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/PPH/ma