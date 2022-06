Elezioni: Pezzetta eletta sindaco di Buja

Pordenone, 13 giu - Silvia Maria Pezzetta, appoggiata dalle liste Fratelli d'Italia, Buja al centro, Lega-Salvini premier, è stata eletta sindaco del Comune di Buja con 1.164 voti, pari al 36,71 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:- Giovanni Calligaro (Valori lavoro famiglia, Habitat sanus, Lista per Buja, Blocco Civico), con il 35,07 per cento dei voti (1.112);- Giulia Mattiussi (A Buja si può - Insieme - A Buje si pues), con il 28,22 per cento dei voti (895).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione https://elezioni.regione.fvg.it/) ARC/AL/ma