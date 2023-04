Elezioni regionali 2023: affluenza alle urne ore 12

Trieste, 29 apr - L'affluenza alle ore 12 per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è la seguente:Friuli Venezia Giulia - 126.044 votanti su 1.109.395 iscritti: 11,36 per cento;Circoscrizione Trieste - 22.479 votanti su 211.162 iscritti: 10,64 per centoCircoscrizione Gorizia - 13.346 votanti su 117.975 iscritti: 11,31 per centoCircoscrizione Udine - 50.521 votanti su 410.423 iscritti: 12,3 per centoCircoscrizione Tolmezzo - 8631 votanti su 80.827 iscritti: 10,68 per centoCircoscrizione di Pordenone - 31067 votanti su 289.008 iscritti: 10,75 per centoI dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/AL