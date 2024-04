Elezioni: Roberti, l'8-9 giugno comizi elettorali per 114 Comuni Fvg

Trieste, 11 apr - "I comizi elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia sono convocati nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024".Lo ha confermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che, a seguito della delibera di Giunta dello scorso 5 aprile, ha firmato oggi il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali che coinvolgeranno 114 Amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.Nel decreto viene dato mandato a sindaci, vicesindaci e commissari di dare esecuzione al decreto stesso tramite appositi manifesti informativi, da affiggere nella giornata di giovedì 25 aprile 2024 indicando i giorni e i luoghi di riunione.Per quanto concerne gli orari, l'assessore ha ribadito che i seggi saranno aperti sabato dalle 15.00 alle 23.00 e domenica dalle 7.00 alle 23.00, mentre lo scrutinio delle schede per le amministrative si terrà lunedì 10 giugno, a partire dalle 14. ARC/PAU/pph