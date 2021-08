Elezioni: Roberti, si vota in Fvg il 3 e 4 ottobre

Trieste, 3 ago - Le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si terranno il 3 e 4 ottobre.Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.I Comuni interessati sono 38, 34 dei quali con meno di 15.000 abitanti e 4 con più di 15.000 abitanti (Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste).Va ricordato che, come previsto dalla legge regionale 6 del 14 maggio 2021, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da Covid, le operazioni di votazione si svolgeranno, nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.La stessa legge 6 aveva stabilito che le elezioni amministrative dovessero tenersi in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021. ARC/PPH/al