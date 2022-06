Elezioni: Rodolfo Ziberna sindaco di Gorizia

Pordenone, 27 giu - Rodolfo Ziberna, appoggiato dalle liste Lega Fvg per Salvini Premier, Noi con l'Italia Ziberna Sindaco, Fratelli d'Italia per Ziberna sindaco e Forza Italia Berlusconi per Ziberna, è stato eletto sindaco di Gorizia con il 52,23 per cento dei voti (6.372 preferenze).Al ballottaggio ha superato Laura Fasiolo, sostenuta da Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico/Demokratska stranka e Noi mi noaltris Go! che ha ricevuto 5.827 voti pari al 47,77 per cento.I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo https://elezioni.regione.fvg.it/ARC/AL