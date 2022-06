Elezioni: Scarabello eletto sindaco di Maniago

Trieste, 13 giu - Umberto Scarabello, appoggiato dalle liste Alleanza per Maniago e Fiducia nel futuro, è stato eletto sindaco del Comune di Maniago con 2.936 voti, pari al 59,24 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Domenico Marzullo (Uniti per Maniago, Forza Italia-Nuova linfa a Maniago, Marzullo sindaco Fratelli d'Italia), con il 21,97 per cento dei voti (1.089)



- Leonardo Esposito (Lega-Semplicemente noi e Maniago a colori), con il 18,79 per cento dei voti (931)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/PPH/ma