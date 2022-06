Elezioni: Vito D'Asio, quorum non raggiunto, arriverà il commissario

Udine, 13 giu - A Vito d'Asio, in cui si presentava un unico candidato, Luciano Cedolin appoggiato dalla lista Insieme per il bene comune (che ha ottenuto 246 preferenze, equivalenti al totale dei voti validi espressi), non è stato raggiunto il quorum per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale.Nel Comune della Val d'Arzino hanno votato 274 aventi diritto al voto (19%), al di sotto del numero minimo di 302 votanti necessario per raggiungere il quorum. Per un anno quindi il Comune sarà retto da un commissario che verrà nominato dalla Regione.Come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l'elezione è stato calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it) ARC/SSA/ma