Elezioni: Zanette confermato sindaco di Tarvisio

Trieste, 13 giu - Renzo Zanette, appoggiato dalle liste Insieme per Tarvisio Zanette sindaco, Fratelli d'Italia - Vivi Tarvisio e Lega Salvini Premier - Prima Tarvisio!, è stato confermato sindaco del Comune di Tarvisio con 1.452 voti, pari al 65,38 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti:- Renato Carlantoni (Oltre, Con Noi), con il 34,62 per cento dei voti (769).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/SSA/ma