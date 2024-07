Emigrazione: Amirante, progetti Efasce mantengono legame con Fvg

Pordenone, 17 lug - "Nelle parole di questi ragazzi ho ripercorso anche una storia personale di emigrazione che hanno vissuto alcuni miei familiari. Sono immagini e storie che ci fanno capire quanto siano importanti questi progetti proposti ai corregionali all'estero, con i quali vengono mantenute salde le radici e le tradizioni nonostante il passare del tempo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante incontrando oggi a Pordenone alcuni corregionali dell'Ente friulano per l'assistenza sociale e culturale degli emigranti (Efasce) presenti in questo periodo dell'anno nella Destra Tagliamento nell'ambito dei due progetti avviati dall'associazione denominati "Alla scoperta delle proprie radici" dedicato ai giovani e "Destinazione FVG" rivolto invece ai gruppi familiari. Alla presenza del presidente del sodalizio pordenonese Gino Gregoris, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha posto in risalto l'importanza di mantenere salde le radici con coloro i quali sono ora residenti all'estero ma le cui radici affondano in questa parte del Friuli Venezia Giulia. "È stato bello sentire dai racconti di questi ragazzi - ha detto Amirante - il modo in cui è stata descritta la nostra regione, con parole di grande apprezzamento per i luoghi visitati e per la storia ad essi collegata. Quello che emerge è un quadro molto gratificante e che ci fa onore, parole che ripoterò all'attenzione del nostro governatore Massimiliano Fedriga. Mi auguro - ha concluso l'assessore regionale - che ora questa bellissima esperienza vissuta dai nostri corregionali venga raccontata con lo stesso entusiasmo e passione anche all'interno delle famiglie di provenienza, in modo da trasmettere l'orgoglio di appartenere a questa terra, dalla quale sono partiti i loro avi per contribuire alla crescita del Paese che li ha accolti". I due progetti portati avanti da Efasce e destinati ai corregionali residenti all'estero sono stati realizzati per dare la possibilità ai discendenti originari del Friuli Venezia Giulia di riscoprire le loro radici e di visitare la terra dei loro ascendenti. Per partecipare al soggiorno hanno seguito almeno uno dei due corsi di lingua italiana proposto dall'ente pordenonese, di cui uno di livello base e uno avanzato. L'attività, della durata di 8 settimane, ha consentito loro di imparare le basi della lingua italiana e di iniziare a scoprire alcune località del Friuli Venezia Giulia. ARC/AL/gg