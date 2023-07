Emigrazione: Roberti, progetto Unione Sloveni avvicina giovani a Fvg

Trieste, 6 lug - "Vedere negli occhi di questi ragazzi l'entusiasmo e la curiosità di conoscere le storie ed i luoghi che i loro nonni chiamavano e chiamano "casa" restituisce l'importanza del lavoro promosso in questi anni dalla Regione, finalizzato cioè ad intensificare le occasioni di interscambio e di incontro con i nostri corregionali all'estero che in Friuli Venezia Giulia trovano una porta aperta". Lo ha detto l'assessore regionale ai Corregionali all'estero Pierpaolo Roberti nell'ambito della visita in Consiglio Regionale da parte di tre ragazzi argentini, di 21, 24 e 27 anni, accompagnati dall'Unione degli Emigrati Sloveni del Friuli Venezia Giulia. Ad accoglierli, assieme all'esponente della Giunta regionale, c'era anche il presidente dell'Aula Mauro Bordin. "Iniziative come questa sono rese possibili dalle tante Associazioni di corregionali che si occupano di mantenere i rapporti con le famiglie degli emigrati anche dopo diverse generazioni. Grazie a loro ed all'impegno portato avanti con convinzione dalla Regione, tanti giovani hanno l'opportunità di conoscere quella che non ha mai smesso di essere la loro terra. Inoltre, diversamente da come potranno ricordare attraverso i racconti della loro famiglia, è un territorio attrattivo, capace di creare sviluppo ed occasioni di studio o lavoro che in un futuro Maria Eugenia, Tomas e Candela Raquel, così come i tanti giovani corregionali ai quali questa iniziative sono destinate, potranno prendere in considerazione". ARC/COM/al