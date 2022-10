Energia: Fedriga, intervento Intesa Sanpaolo aiuto imprese-famiglie

Udine, 3 ott - "L'ulteriore aiuto che Intesa Sanpaolo offre alle famiglie dimostra l'attenzione del sistema del credito al caro bollette che incide pesantemente sul bilancio familiare. Gli aumenti dei costi energetici, repentini e rilevanti, vengono considerati dall'opinione pubblica come una situazione emergenziale da fronteggiare tempestivamente. L'istituto di credito ha dato pronta risposta con questa iniziativa di dimensioni importanti. Auspichiamo che altre realtà nazionali possano seguire questo esempio, ma auspichiamo altresì l'intervento delle banche locali e soprattutto le misure urgenti del Governo nazionale: il ritardo diventa ogni giorno più insostenibile non solo per le famiglie ma per l'intero sistema produttivo".



È il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al pacchetto di aiuti che Intesa Sanpaolo mette a disposizione per aiutare le famiglie ad affrontare i rincari, dall'aumento delle bollette per luce e gas al maggior costo dei beni di consumo. ARC/LP/pph