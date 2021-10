Energia: Fedriga, si consolida rapporto Regione-Snam

Trieste, 9 ott - "L'ammodernamento della centrale di compressione di Malborghetto e le relative opere di compensazione rappresenta un passo importante nel consolidamento della relazione istituitasi tra la Regione e Snam e consente l'esecuzione di interventi a favore della comunità locale".



Lo ha confermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante l'incontro avuto oggi con l'amministratore delegato di Snam Marco Alverà, incentrato sull'accordo tra Regione e Snam Rete Gas in merito alle opere di compensazione previste dal progetto di ammodernamento della centrale di compressione di Malborghetto, nel territorio udinese, che diventerà il primo impianto ibrido gas-elettrico della società".



Durante la riunione si è fatto il punto sul protocollo Regione Friuli Venezia Giulia/Snam e su tutti i progetti in atto tra Snam e la Regione ed è stato ribadito che l'ammodernamento dell'impianto friulano rientra nel piano della società energetica per abbattere le emissioni e raggiungere la neutralità carbonica nel 2040. L'accordo sottoscritto dalla Regione consente la realizzazione di opere di sistemazione idraulica dell'asta fluviale del fiume Fella a monte della centrale di Malborghetto, nonché l'efficientamento energetico e il restauro di alcuni edifici di proprietà del Comune di Malborghetto. ARC/MA/pph