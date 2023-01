Energia: Roberti, su ddl 188 non è mancato confronto

Udine, 18 gen - "Gli emendamenti al ddl 188 (incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) che saranno portati in Aula sono anche il frutto di un'interlocuzione con le categorie a più livelli. A gennaio c'è stato inoltre un intervento sul prezziario regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici realizzato proprio in occasione di questa manovra consultando le categorie. E non è mancato il coordinamento fra assessorati sulle diverse misure dedicate". Lo ha riferito oggi in IV Commissione permanente l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, rispondendo in maniera puntuale alle osservazioni emerse dai banchi della minoranza. La Commissione ha approvato a maggioranza gli 8 articoli del ddl 188 che passerà ora alla valutazione dell'Assemblea legislativa con l'accoglimento da parte della Giunta, in parte, di un emendamento presentato dall'opposizione contenente una modifica già annunciata dal governatore Fedriga e la disponibilità a discutere quello riguardante l'istituzione del reddito energetico di cui oggi ne è stato chiesto il ritiro. Nel corso del dibattito è emersa inoltre la consultazione della direzione regionale competente con gli installatori, quei profili tecnici coinvolti direttamente nell'installazione dei pannelli fotovoltaici. La replica di Roberti sulla mancanza di audizioni lamentata dalla minoranza consiliare, si è incentrata in primis sul fatto che "nessuna richiesta è pervenuta da parte dell'opposizione; ricordo che le audizioni pervengono da chi manifesta delle perplessità e delle necessità di approfondimenti sui contenuti delle misure che vengono presentate, non certo dalla Giunta o dalla maggioranza". "La norma - ha aggiunto ancora Roberti - viene approvata in Consiglio regionale e non definitivamente in Commissione, dunque è normale possano esserci delle modifiche alcune, fra l'altro, già annunciate nella precedente seduta dove sono stati indicati i punti su cui si intende intervenire". L'assessore regionale ha ricordato inoltre l'attenzione della Giunta sull'efficientamento energetico "ben prima dell'aumento dei costi e su tutti gli ambiti". Sul punto ha citato il progetto sulle comunità energetiche, finanziato con le concertazioni: "E' il primo progetto in Italia, un vanto per la nostra regione" e, sempre sul tema, i 130 milioni a disposizione delle Ater oltre alle importanti risorse a favore delle scuole "inizieranno il prossimo lunedì le conferenze territoriali per l'edilizia scolastica con gli Edr per l'approvazione dei piani anche sul tema dell'efficientamento energetico". L'esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato le finalità del disegno di legge regionale e l'importante stanziamento, pari a 100.000.000 euro. "Non si tratta di una misura sociale - ha specificato - ma di un intervento che vuole spingere sul fotovoltaico e sulle fonti energetiche alternative incentivandone l'utilizzo anche coinvolgendo chi ha un Isee superiore ai 30mila euro, per questo motivo siamo contrari all'emendamento che introduce limiti all'Isee". Dopo il voto favorevole al ddl, Roberti ha risposto in Commissione a tre interrogazioni. In primis ha informato in merito alle azioni volte a garantire una maggiore sicurezza stradale lungo la Sr 35 (detta Opitergina) su cui non vi sono particolari criticità strutturali né manutentive come riferito dall'Ente di decentramento regionale di Pordenone. Per quanto riguarda specificamente il tratto ricadente nel Comune di Pordenone, teatro di recenti e gravi incidenti automobilistici, il Comando di Polizia municipale di Pordenone prevede un'intensificazione dell'attività di vigilanza. Sono in corso le valutazioni da parte del Comune sulla possibilità di richiedere l'installazione di Velobox per il rilevamento automatico delle infrazioni. Roberti ha poi informato in merito al decreto della Prefettura di Pordenone che include la Sr Pn 35 (dal Km 0+000 al Km 4+300), tra quei tratti stradali in cui installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della strada. Quanto all'Iro sul cronoprogramma dell'intervento 'bretella di Villotta di Chions", l'assessore regionale ha riportato quanto previsto nella relazione illustrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 1.130 giorni dalla data di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica al collaudo dell'opera, con l'ultimazione dei lavori prevista entro la fine del 2025. Sentito il Comune per un aggiornamento sui tempi, è stato confermato che la redazione del progetto definitivo è in via di conclusione e che proprio in questi giorni si sta procedendo con l'ultimazione del piano particellare degli espropri. Una volta completata la redazione degli elaborati progettuali, verrà indetta la relativa Conferenza dei servizi e si procederà all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Si prevede l'ultimazione del progetto esecutivo entro il prossimo settembre. L'esponente della Giunta Fedriga ha infine risposto in merito ai tempi di realizzazione della ciclabile Casarsa-Pinzano evidenziando come la definizione del cronoprogramma delle attività sia legato anche alle risultanze del responso del Tar. L'assessore ha ricordato infatti come la Giunta regionale, lo scorso mese di settembre, abbia approvato il progetto di fattibilità tecnico economica che prevede la suddivisione dell'intervento in tre lotti, per un importo complessivo di 16.896.617 euro e come ad ottobre abbia presentato il ricorso al Tar in opposizione al vincolo posto dalla Soprintendenza sulla tratta ferroviaria Casarsa Pinzano. Ha poi ricordato a fine 2020 l'acquisto dei terreni su cui si sviluppa l'ex linea ferroviaria Casarsa Pinzano mentre resta da completare l'acquisto dei fabbricati e delle aree di pertinenza sui quali è necessaria una verifica tecnica e di disponibilità da parte della venditrice. L'acquisizione della prima trance della linea è costata 777.825,00 euro mentre l'acquisizione della restante trance è stimata in 337.000,00 euro. In attesa del completamento dell'iter è stata indetta la gara di progettazione per la realizzazione della pista ciclabile ed è stato aggiudicato al raggruppamento Parcianello & Partners Engineering srl l'incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura. ARC/LP/pph