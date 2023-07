Energia: Scoccimarro, E-Distribuzione all'opera per ripristino linee

Utenze disalimentate passate da 12.000 a meno di 1.500. Danni anche alle cabine



Trieste, 25 lug - "Sono costantemente informato da E-Distribuzione sugli interventi relativi al ripristino delle linee elettriche gestite dalla società che interessano gran parte della popolazione regionale: oltre 50 tecnici e operai, provenienti anche da altre Regioni, agiscono insieme a 20 tecnici di imprese terze, per riparare decine di chilometri di linee elettriche e numerose cabine di trasformazione danneggiate dalla grandine, dalla caduta di alberi e dal forte vento".



Lo ha reso noto l'assessore regionale all'Energia Fabio Scoccimarro.



"Mi è stato assicurato - ha riferito l'assessore - che i clienti disalimentati, inizialmente pari a 12.000 utenze, ora sono meno di 1.500 e che il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione, in costante coordinamento con le istituzioni locali, le prefetture e la Protezione civile, proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico".



Come ha appreso Scoccimarro, E-Distribuzione ha movimentato preventivamente oltre 30 generatori presso le sedi di Udine, Pordenone, Latisana, Gemona. I tecnici stanno effettuando manovre in telecomando sulla rete per rialimentare i clienti senza energia elettrica, mentre altre manovre, coordinate dal Centro operativo di Udine, vengono effettuate sul posto dalle squadre di pronto intervento dell'azienda. ARC/PPH