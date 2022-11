Energia: Scoccimarro, Pdl transizione dà slancio verso neutralità

Trieste, 22 nov - "La proposta di legge in materia di transizione energetica dà ulteriore slancio all'impegno profuso dalla Regione per raggiungere la neutralità energetica con almeno 5 anni di anticipo sul traguardo del 2050 posto dall'Unione europea. Sono ingenti i contributi posti a bilancio nelle ultime due manovre di luglio e ottobre e altrettanto corposi sono fondi già previsti per il 2023. Saranno stanziati oltre 200 milioni di euro per contrastare i rincari energetici e contenere le spese di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare per garantire loro minori costi e una produzione e l'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, riducendo quindi anche le emissioni di Co2". È il commento dell'assessore alla Difesa dell'ambiente e all'Energia, Fabio Scoccimarro, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale con cui è stata approvata la proposta di legge (Pdl) in materia di transizione energetica. Finalità principale l'istituzione di una società in house con il compito di fornire servizi pubblici rispettando criteri di economicità ed efficienza. "La Giunta regionale - ha spiegato Scoccimarro - ha ritenuto opportuno valorizzare l'Ufficio controllo impianti termici del Friuli Venezia Giulia, già società in house della Regione, trasformandolo in Fvg Energia, una società a totale partecipazione regionale finalizzata a conseguire miglioramenti significativi e misurabili nell'utilizzo razionale dell'energia e delle sue fonti rinnovabili nel territorio regionale". Tra le principali funzioni di Fvg Energia rientrano il coordinamento dei processi di costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili, la gestione delle banche dati regionali, la predisposizione dei progetti comunitari in materia di energia e mobilità sostenibile e la promozione di attività di approfondimento, ricerca e sperimentazione inerenti al risparmio energetico e al corretto utilizzo delle risorse energetiche. ARC/PAU/pph