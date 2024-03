Energia: Scoccimarro, positivo piano investimenti Gruppo Enel in Fvg

Trieste, 12 mar - "Accogliamo con grande favore l'intenzione di Enel di mettere in campo ingenti investimenti per essere più presenti sul territorio e per sostenere lo sviluppo del sistema Paese. Il Gruppo, che di recente ha effettuato una riorganizzazione interna, resta uno dei principali protagonisti del mercato energetico a livello nazionale. Obiettivo del Piano della grande compagnia è quello di migliorare i servizi offerti, in un'ottica di maggior resilienza rispetto le emergenze climatiche sempre più frequenti, potenziando l'elettrificazione dei consumi di imprese e abitazioni dei cittadini".Lo ha affermato l'assessore alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro a margine dell'incontro con i vertici degli Affari istituzionali per il Nord-Est di Enel che si è tenuto questa mattina a Trieste. Il Gruppo ha annunciato un Piano nazionale di 12 miliardi di euro."L'incontro è stata l'occasione - ha sottolineato Scoccimarro - per affrontare il tema delle comunità energetiche, dell'efficientamento delle reti e dell'aumento delle colonnine per le auto elettriche in Friuli Venezia Giulia. Come Amministrazione regionale abbiamo inoltre presentato i nostri progetti ambiziosi riguardanti l'idrogeno verde e il Pnrr"."In questa fase, segnata fa forti tensioni, è fondamentale - ha concluso l'assessore - accompagnare lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie per generare e distribuire l'energia in modo più sostenibile, in particolare attraverso le fonti rinnovabili".Nel corso della riunione i vertici di Enel hanno ricordato che il Gruppo ha un piano triennale di investimenti di 177 milioni di euro sulla rete elettrica solo per il Friuli Venezia Giulia. Di questi, 43 mln sono legati al Pnrr.Queste risorse porteranno alla realizzazione di quattro nuove cabine primarie, due nel territorio di Udine e due in quello di Pordenone, e di oltre 120 chilometri di nuove linee di media e bassa tensione con l'installazione di decine di nuove cabine secondarie. ARC/TOF/al