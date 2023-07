Energia: Scoccimarro, protocollo Gse-Irisacqua passo importante

Amirante, ruolo società multiservizi fondamentale per sostenibilità interventi sul territorio Gorizia, 24 lug - "Il protocollo d'intesa siglato da Gse e da Irisacqua è un ottimo esempio di sinergia per l'efficientamento energetico, il primo passo per una sincronia stabile e duratura ma che deve essere concretizzata con un impegno serrato e proficuo. Ci troviamo dinanzi a un punto di svolta nel percorso di transizione ecologica in atto e chi ha la capacità di cogliere le occasioni date sicuramente si troverà in posizione di vantaggio in futuro. Per questo motivo la Regione vuole farsi promotrice dell'idea che le sfide del domani: auspico che questo sia l'inizio di un percorso a cui possano seguire iniziative e accordi tra le parti, con il coinvolgimento di tutte le realtà anche istituzionali che operano nel comparto". È quanto ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro in occasione del convegno "L'efficientamento energetico nel sistema idrico integrato: dalla teoria ai fatti", organizzato oggi a Gorizia da Gse e Irisacqua. Le due società sono le prime in regione ad aver sottoscritto un protocollo d'intesa per l'efficientamento energetico e nel corso dell'incontro è stato spiegato come il documento può essere applicato nel settore dei sistemi idrici. Secondo Scoccimarro, "per ridurre i consumi e accelerare gli investimenti c'è sempre più bisogno della cooperazione di soggetti che mantengano una prospettiva di reciproco aiuto per finalizzare gli interessi di tutto il territorio, ed è per questo che la Regione è coinvolta. Competitività significa strutture idonee, mezzi all'avanguardia, ma significa indirettamente anche attenzione allo spreco, tramite l'efficientamento dei propri sistemi. E questo ha anche ricadute sul tema ambientale, poiché la valorizzazione delle infrastrutture idriche del territorio genera un onere in meno sia per l'aspetto pubblico, che per quello privato". L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, intervenuta al convegno, ha evidenziato il ruolo centrale delle multiservizi nel rendere sostenibili gli interventi di rigenerazione del territorio. "Quello dell'approvvigionamento idrico è un settore particolarmente energivoro - ha osservato Amirante - e il forte aumento dei costi nell'ultimo anno ha portato a un'accelerazione delle politiche di efficientamento energetico. Da qui nasce il protocollo presentato oggi da Gse e Irisacqua, che speriamo possa aprire la strada a ulteriori progettualità alle quali la Regione non farà mancare il proprio sostegno". ARC/PAU/pph