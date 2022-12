Energia: Scoccimarro, Regione punta progetti green assieme a Enel

Trieste, 2 dic - "Analogamente a quanto già avvenuto con Smartgas e con Acegas Servizi Energetici ed Hera Luce l'Amministrazione regionale stipulerà un'intesa che consenta di avviare una collaborazione nell'ambito della transizione energetica anche con il gruppo Enel e in particolare con la società Enel X Italia srl".Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro, dopo l'approvazione della bozza d'intesa da parte dell Giunta. L'esponente dell'esecutivo ha evidenziato che "Enel X è leader nel settore dell'efficienza energetica grazie all'esperienza acquisita nello sviluppo ed attuazione di progetti sia in ambito nazionale sia internazionale, grazie alla predisposizione di prodotti e servizi all'avanguardia e alla sua offerta di soluzioni ad alta efficienza energetica. Si tratta quindi di un partner importante per la Regione con il quale raggiungere gli obiettivi previsti dal Green Deal Europeo, ovvero la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050".L'assessore ha quindi spiegato che "il protocollo d'intesa ha durata biennale con possibilità di proroga e sancisce una priorità di collaborazione per quanto concerne l'efficientamento energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e lo sviluppo delle comunità energetiche, con una valutazione autonoma dei singoli progetti". ARC/MA/al