Energia: Scoccimarro, Tavolo Fvg ha censito 200 mln investimenti

Udine, 16 dic - Ammonta ad oltre 200 milioni di euro il valore degli interventi in materia energetica che la Regione ha concluso o ha ancora in itinere con l'obiettivo di migliorare, in vari settori pubblici o privati, lo sviluppo sostenibile del territorio regionale.



È il quadro che emerge dalla relazione del Tavolo di ricognizione e coordinamento in materia energetica istituito lo scorso aprile per volontà del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e illustrato oggi alla Giunta regionale dall'assessore competente in materia Fabio Scoccimarro.



"Le azioni regionali sono state raccolte in un unico documento che presenta in maniera organica dati e informazioni su linee contributive, fondi comunitari, interventi di concertazione, progetti, piani e programmi, con una storicità di circa tre anni. Ne ricaviamo investimenti per oltre 200 milioni di euro trasversali a diverse direzioni regionali a beneficio sia del pubblico che del privato" ha spiegato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.



La fotografia inquadra la situazione al 30 novembre e restituisce una mappa dell'articolata attività delle strutture direzionali regionali.



Si parte dai progetti che complessivamente valgono 23,6 milioni di euro. Vi rientrano interventi di riqualificazione energetica su fabbricati (10,6 milioni di euro circa), opere per infrastrutture e impianto fotovoltaico nel porto di San Giorgio di Nogaro (7,4 milioni di euro afferenti al "Piano nazionale per gli investimenti complementari" al Pnrr), realizzazione di impianti fotovoltaici a Spilimbergo (2 milioni) e all'aeroporto di Ronchi dei Legionari (3,5 milioni), oltre alla progettazione di parchi tematici energetici (circa 100mila euro).



Alla voce "contributi" le somme ad oggi concesse sulle varie linee contributive attivate ammontano a oltre 108 milioni di euro, di cui 75,8 milioni sono a beneficio di soggetti pubblici mentre 32,2 a favore di soggetti privati. I finanziamenti stanziati riguardano essenzialmente interventi di efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, reti di teleriscaldamento, mobilità sostenibile e misure di sostegno a privati con bonus una tantum a ristoro dei maggiori costi energetici nell'anno 2022.



Scoccimarro tiene poi a sottolineare "l'avvio di varie attività di promozione verso potenziali investitori di progetti innovativi nel campo della produzione dell'idrogeno e delle Comunità energetiche, nonché verso Area Science Park per lo sviluppo di materiali innovativi di interesse nel processo di produzione e stoccaggio dell'idrogeno". A questo, l'assessore aggiunge "la rilevanza dell'intervento di mappatura del territorio regionale per lo sviluppo dei possibili scenari di interesse nella redazione del Piano energetico Regionale e delle Comunità energetiche rinnovabili, su cui abbiamo investito oltre 200 mila euro".



Sulla concertazione (progettualità accordate tra Regione e Enti locali) vi sono interventi programmati con cadenza triennale; l'ammontare complessivo delle risorse ad oggi impegnate è pari a 65,3 milioni di euro, di cui 6,4 circa per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili, 2 milioni per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, 10 milioni per la filiera dell'energia per lo sviluppo della Carnia, 21,2 milioni per la mobilità sostenibile (inclusa la realizzazione di stazioni di ricarica e noleggio veicoli elettrici per la pubblica amministrazione afferente il progetto Noemix), 25milioni di euro per interventi di efficientamento energetico e 459mila euro per interventi vari.



Tra le linee contributive finanziate con fondi comunitari è ancora attiva quella per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici scolastici, prevista dalla precedente programmazione POR FESR 2014-2020. In particolare sono state erogate somme per 17,8 milioni sul totale di 41,7 milioni di euro.



Il quadro si completa con le attività di mera programmazione tra cui rientrano il Piano della Linea strategica n.6 (Mondo agricolo e ambiente), il sistema complesso "Argo" siglato nel 2018 tra Regione, Miur e Mise, il Piano energetico regionale (in corso di aggiornamento) e il Piano Paesaggistico Regionale.



"Dall'analisi comparata dei dati raccolti il Tavolo di coordinamento potrà estrapolare informazioni utili sul grado di attuazione degli obiettivi della politica energetica regionale, verificando fra l'altro che il quadro d'assieme delle misure previste assicuri una declinazione sul territorio rispondente a criteri di equilibrio nella distribuzione delle risorse e attenzione alle situazioni sociali e territoriali di particolare fragilità" è stato il commento finale dell'assessore. ARC/SSA/ep